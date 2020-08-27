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Более 8 тысяч школьников приступят к занятиям 1 сентября в Лунинецком районе

L N Send an email 55 минут тому назад
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За парты в этом году в школы сядут 8370 учащихся, из них 767 первоклассников. Учреждения дошкольного образования будут посещать 2630 детей.

Как рассказала заместитель начальника отдела по образованию Людмила Ковшик, с 1 сентября в районе будут функционировать 62  учреждения образования. Из них 32 — общего среднего, 25 — дошкольного, 2 — дополнительного, 1 — специального, по одному социально-педагогического и воспитательно-оздоровительного.

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L N

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