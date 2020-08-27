Более 8 тысяч школьников приступят к занятиям 1 сентября в Лунинецком районе

За парты в этом году в школы сядут 8370 учащихся, из них 767 первоклассников. Учреждения дошкольного образования будут посещать 2630 детей.

Как рассказала заместитель начальника отдела по образованию Людмила Ковшик, с 1 сентября в районе будут функционировать 62 учреждения образования. Из них 32 — общего среднего, 25 — дошкольного, 2 — дополнительного, 1 — специального, по одному социально-педагогического и воспитательно-оздоровительного.