Что нужно взять с собой на ЦТ?

Завтра в республике стартует централизованное тестирование. Чтобы утром без суеты отправится на экзамен, лучше собрать все необходимое накануне.

Что нужно взять на ЦТ:

паспорт;

пропуск на предмет, который будете сдавать;

две гелевые или капиллярные ручки черного цвета.

Централизованное тестирование начнется в 11.00.

Будьте внимательны к своему здоровью, при наличии признаков недомогания своевременно обращайтесь к медицинским работникам.

В случае плохого самочувствия (если оно подтверждёно документально) ЦТ можно будет пройти в резервные дни.

Как сообщает Министерство образования, в пунктах проведения централизованного тестирования имеются средства для дезинфекции рук, рассадка в аудиториях будет осуществлена с соблюдением требований социального дистанцирования. Можно взять с собой защитную маску. Однако на этапе идентификации личности ее потребуется снять.