Новости районаОбразование

Что нужно взять с собой на ЦТ?

L N Send an email 4 секунды тому назад
25

Завтра в республике стартует централизованное тестирование. Чтобы утром без суеты отправится на экзамен, лучше собрать все необходимое накануне. 

Что нужно взять на ЦТ:

  • паспорт;
  • пропуск на предмет, который будете сдавать;
  • две гелевые или капиллярные ручки черного цвета. 

Централизованное тестирование начнется в 11.00.

Будьте внимательны к своему здоровью, при наличии признаков недомогания своевременно обращайтесь к медицинским работникам.

В случае плохого самочувствия (если оно подтверждёно документально) ЦТ можно будет пройти в резервные дни.

Как сообщает Министерство образования, в пунктах проведения централизованного тестирования имеются средства для дезинфекции рук, рассадка в аудиториях будет осуществлена с соблюдением требований социального дистанцирования. Можно взять с собой защитную маску. Однако на этапе идентификации личности ее потребуется снять.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of На РУПП «Гранит» прошло первенство по спортивной рыбалке

На РУПП «Гранит» прошло первенство по спортивной рыбалке

6 часов тому назад
Photo of Воспитанники пришкольного лагеря возложили «Гирлянду Победы» к обелиску погибшим воинам

Воспитанники пришкольного лагеря возложили «Гирлянду Победы» к обелиску погибшим воинам

7 часов тому назад
Photo of В Микашевичах сразу несколько магазинов сменили «прописку»

В Микашевичах сразу несколько магазинов сменили «прописку»

8 часов тому назад
Photo of Лунинетчина присоединилась к акции «#раЗАм з бацькамi»

Лунинетчина присоединилась к акции «#раЗАм з бацькамi»

23 часа тому назад
Photo of Игра в Ошмянах приносит в копилку «Гранита» один балл

Игра в Ошмянах приносит в копилку «Гранита» один балл

23 часа тому назад
Photo of Взрывные работы проводятся на «Граните»

Взрывные работы проводятся на «Граните»

24 часа тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть