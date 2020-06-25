Образование

Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон

L N Send an email 3 часа тому назад
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Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«ЦТ по белорусскому языку прошло организованно, — рассказал Юрий Миксюк. — В Могилевской области удален один абитуриент за мобильный телефон».

Как сообщалось, на испытание по белорусскому языку зарегистрировались 18,6 тыс. человек. «Чуть более 6% абитуриентов не явились на ЦТ», — добавил директор РИКЗ.

26 и 27 июня состоится испытание по русскому языку, ЦТ по обществоведению пройдет 29 июня, математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) — 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — с 12 по 17 июля. Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля — белорусский и русский языки, 19 и 23 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.

БЕЛТА
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