Образование

Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджет

L N Send an email 36 минут тому назад
25

Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджетную форму получения образования, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

«За счет средств бюджета зачислено примерно 26 тыс. 300 абитуриентов, на платную форму — примерно такая же цифра», — сказал Сергей Касперович.

В этом году на уровень высшего образования принимали абитуриентов 50 учреждений (42 государственных вуза и 8 частных), прием фактически завершен. Исключение составляют сельскохозяйственные специальности: прием на заочную форму будет возобновлен в ноябре.

Наиболее востребованными оказались специальности в области правоведения и международных отношений. Например, на «международное право» в ФМО БГУ проходными на бюджет были 386 баллов. В БГМУ традиционно востребована специальность «стоматология» (383 балла). На «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» в БГЭУ — 360. По словам Сергея Касперовича, лингвистические специальности в целом были востребованы. Так, в МГЛУ проходными на «английский язык и второй иностранный» стали 382 балла.

Что касается конкурса, на специальность «дизайн» в БГУ претендовали 12 человек на место, «экономика и управление на предприятии» в БГТУ — 5 человек, «психология» в БГПУ — 4 человека, «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» в БГУИР — 7 человек на место.

В этом году, как и в прошлом, на отдельные специальности объявлялся дополнительный набор на бюджет, поскольку там остались вакантные места. В основном это были специальности сельскохозяйственного профиля.

Начальник главного управления также сообщил результаты ЦТ. В этом году тестирование проходили около 64,3 тыс. человек, что примерно на 12,5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Абсолютные результаты — 100 баллов — показали 323 участника. Максимум одновременно по двум предметам показали 15 человек (в 2019 — 12).

Приемная кампания нынешнего года была организована с соблюдением всех необходимых условий, которые бы позволяли минимизировать возможные риски для абитуриентов, родителей, работников приемных кампаний в связи с эпидситуацией по коронавирусу. Эти подходы были реализованы как на ЦТ, так и непосредственно при приеме документов от абитуриентов, проведении внутренних вступительных испытаний и т.д.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Единую платформу дистанционного обучения планируют внедрить в 2021/2022 учебном году

Единую платформу дистанционного обучения планируют внедрить в 2021/2022 учебном году

1 час тому назад
Photo of Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

3 дня тому назад
Photo of Университеты Бреста назвали самые популярные у абитуриентов специальности

Университеты Бреста назвали самые популярные у абитуриентов специальности

2 недели тому назад
Photo of Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году

Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году

3 недели тому назад
Photo of В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

13.07.2020
Photo of Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается — Карпенко

Вопрос по изменению формата вступительных испытаний уже прорабатывается — Карпенко

02.07.2020
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть