Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджет

Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджетную форму получения образования, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

«За счет средств бюджета зачислено примерно 26 тыс. 300 абитуриентов, на платную форму — примерно такая же цифра», — сказал Сергей Касперович.

В этом году на уровень высшего образования принимали абитуриентов 50 учреждений (42 государственных вуза и 8 частных), прием фактически завершен. Исключение составляют сельскохозяйственные специальности: прием на заочную форму будет возобновлен в ноябре.

Наиболее востребованными оказались специальности в области правоведения и международных отношений. Например, на «международное право» в ФМО БГУ проходными на бюджет были 386 баллов. В БГМУ традиционно востребована специальность «стоматология» (383 балла). На «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» в БГЭУ — 360. По словам Сергея Касперовича, лингвистические специальности в целом были востребованы. Так, в МГЛУ проходными на «английский язык и второй иностранный» стали 382 балла.

Что касается конкурса, на специальность «дизайн» в БГУ претендовали 12 человек на место, «экономика и управление на предприятии» в БГТУ — 5 человек, «психология» в БГПУ — 4 человека, «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» в БГУИР — 7 человек на место.

В этом году, как и в прошлом, на отдельные специальности объявлялся дополнительный набор на бюджет, поскольку там остались вакантные места. В основном это были специальности сельскохозяйственного профиля.

Начальник главного управления также сообщил результаты ЦТ. В этом году тестирование проходили около 64,3 тыс. человек, что примерно на 12,5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Абсолютные результаты — 100 баллов — показали 323 участника. Максимум одновременно по двум предметам показали 15 человек (в 2019 — 12).

Приемная кампания нынешнего года была организована с соблюдением всех необходимых условий, которые бы позволяли минимизировать возможные риски для абитуриентов, родителей, работников приемных кампаний в связи с эпидситуацией по коронавирусу. Эти подходы были реализованы как на ЦТ, так и непосредственно при приеме документов от абитуриентов, проведении внутренних вступительных испытаний и т.д.