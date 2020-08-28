Пленарное совещание педагогов прошло на базе СШ №3

На базе СШ №3 г. Лунинца состоялось пленарное августовское совещание педагогических работников района.

Нынешний год, безусловно, внес коррективы и в это традиционное мероприятие. В былые времена оно запоминалось впечатляющим количеством участников, невероятной атмосферой теплоты и уюта, разнообразием выставки цветочных композиций, изделий декоративно-прикладного искусства и др. Сегодня же все прошло пусть и немного скромнее, но с таким же задором, радостью и доброжелательностью. Коллектив во главе с директором Ольгой Гриневич постарался сделать все, чтобы гостям праздник понравился. И, забегая вперед, стоит отметить: и учителям, и их воспитанникам это удалось на славу!

В фойе внимание привлекали стенды с материалами по профориентационной работе, истории школы, аллеи выпускников, в том числе золотых и серебряных медалистов. В кабинетах хозяева организовали интересные мастер-классы и мини-презентации. Работала импровизированная экспозиция, подготовленная педагогами района и их учениками. С ними познакомились председатели: райисполкома – Александр Пачко и райсовета – Виктор Рафалович, а также заместители: председателя райисполкома – Анатолий Захаркевич, начальника отдела по образованию – Людмила Ковшик.

Официальная часть совещания началась с чествования молодых специалистов – учителей: истории и МХК – Адама Николаевича (СШ №3 г. Лунинца), английского языка – Георгия Зайцева (Синкевичская СШ), математики и информатики – Сергея Онискевича (Микашевичская гимназия им. Владислава Недведского), а также социального педагога СШ №4 Анны Ракович и воспитателя детского сада №8 райцентра Анастасии Павлович. В их честь прозвучали очень трогательные стихи-пожелания от самых маленьких учащихся, которые под аплодисменты вручили букеты и сувениры. Слово в ответ держал Сергей Онискевич.

Перед коллегами с докладом выступила Людмила Ковшик. Она подвела итоги прошлого учебного года и обозначила задачи на новый. Акценты, на которые следует обратить внимание педагогам в своей деятельности, подчеркнули Александр Пачко и Виктор Рафалович. Они же вручили высшие награды района лучшим представителям одной из самых благородных профессий. К поздравлениям присоединилась председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нелли Рафалович. Грамоты, цветы, теплые пожелания – все это, безусловно, вдохновит учителей на новые трудовые успехи и свершения.

Завершилось совещание отчетным концертом. Его символическую эстафету хозяева мероприятия передали в СШ №1 г. Микашевичи, коллектив которой будет принимать гостей в следующем году.