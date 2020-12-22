Правительство изменило положение о распределении выпускников

Внесены изменения в положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование. Соответствующее постановление Совмина №737 от 17 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Руководители учреждения должны не позднее чем за два месяца до начала распределения составить списки выпускников, подлежащих распределению в соответствии с Кодексом Беларуси об образовании, в том числе выпускников из числа получающих среднее специальное или высшее образование I ступени, которые отучились не менее половины срока обучения за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на дневной форме.

Согласно документу, первоочередным правом выбора места работы пользуются выпускники, включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи, а также прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей, органов погранслужбы на обучение, достигшие высоких результатов в учебе, высоких показателей в общественной работе, научно исследовательской деятельности.

Достигшими высоких результатов в учебе являются выпускники, имеющие за период обучения не менее 50% отметок 8 баллов и выше, а остальные отметки – не ниже 6 баллов.

Достижением выпускниками высоких показателей в общественной работе признается их участие в органах самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профмастерства, смотрах, олимпиадах, художественном и техническом творчестве, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, в волонтерском и студотрядовском движении.

Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской деятельности признаются выпускники, являющиеся участниками конкурсов научных (творческих) работ или конкурсов технического творчества, олимпиад по специальности, научно-практических мероприятий (семинаров, конференций), авторами (соавторами) экспонатов научно-технических, творческих выставок и (или) имеющие материалы, опубликованные в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы, подготовленные в соавторстве).

Кроме того, выпускники, не отработавшие распределение и принятые для получения образования более высокого уровня за счет средств бюджета на дневную форму, в случае отчисления обязаны в пятидневный срок обратиться за перераспределением.

Помимо этого, документом уточняются условия распределения и перераспределения при заключении договора на целевую подготовку, а также порядок возмещения в бюджеты средств, затраченных на подготовку специалиста, если он не отрабатывает распределение.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

БЕЛТА