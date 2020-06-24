Пункты тестирования в Брестской области готовы к проведению вступительной кампании

Пункты централизованного тестирования в Брестской области готовы к проведению вступительных испытаний. Об этом сегодня сообщили на совещании по вопросу организации контроля за подготовкой и проведением вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего образования, которое состоялось в Комитете государственного контроля Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники обсудили детали и особенности нынешней вступительной кампании. «В этом году это, конечно, эпидситуация, меры предосторожности, в которых прежде всего должен быть заинтересован сам абитуриент. Главная задача — чтобы в вузах была создана спокойная, доброжелательная обстановка и, как в предыдущие годы, вступительная кампания прошла на достойном уровне», — нацелила коллег председатель Комитета госконтроля области Оксана Цылько.

В регионе определены четыре пункта тестирования: это государственные университеты в Бресте, Барановичах и Пинске. Для прохождения в них ЦТ абитуриентам выдано 38463 пропусков — на 6451 меньше, чем в прошлом году.

Порядок централизованного тестирования не претерпел существенных изменений. Вместе с тем в связи с эпидемиологической ситуацией введены дополнительные требования для обеспечения безопасного пребывания абитуриентов. Прежде всего это касается их рассадки в аудиториях — на расстоянии не менее 1 м друг от друга. В помещении должны находиться не более 50 абитуриентов (в связи с чем на ЦТ по наиболее массовым предметам «русский язык» и «математика» в этом году предоставлено по два дня). Кроме того, будет обеспечено соблюдение социальной дистанции при входе в пункты тестирования, а также наличие в них антисептических средств.

«Это является необходимым, обязательным условием и будет соблюдено в каждом учебном заведении. Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер. При этом абитуриент, если пожелает, сможет воспользоваться такой услугой непосредственно на ЦТ. Наличие масок является обязательным для пунктов тестирования. Об этом побеспокоились Минздрав и Министерство образования», — отметила Оксана Цылько.

Для работы в комиссиях по контролю за ходом вступительной кампании в области планируется задействовать более 1 тыс. человек — работников КГК, учреждений образования, представителей государственных органов и общественных организаций. На протяжении всей вступительной кампании при Комитете госконтроля будет работать горячая линия.

Тестирование в Беларуси пройдет с 25 июня по 16 июля по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены резервные дни — 19, 21 и 23 июля. Причем впервые ЦТ в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах. В Брестской области таким пунктом определен Брестский государственный технический университет.