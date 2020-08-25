Образование

Сколько нужно заплатить за школьные учебники в новом учебном году?

L N Send an email 1 час тому назад
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Стоимость учебников для школьников 1–11-х классов составит 13,5 руб. в 2020/2021 учебном году. Плата за пользование пособиями регламентирована постановлением Совета Министров № 621, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В соответствии с документом родители оплачивают комплекты учебников по единому тарифу, независимо от класса, в котором учится ребенок. Сумма платы за пособия 1–11-х классов составляет 0,5 базовой величины (сейчас БВ составляет 27 руб.). Для льготных категорий граждан предусмотрена скидка 50 %, а школьники из социально незащищенных семей книги получат бесплатно.

К слову, в прошлом учебном году стоимость пособий для учащихся учреждений общего среднего образования составляла 12,75 руб. Следовательно, в нынешнем учебники подорожали на 75 коп.

Внести плату необходимо до 1 октября. Сделать это можно как в отделениях «Беларусбанка», так и посредством ЕРИП.

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L N

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