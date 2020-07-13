В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

Регистрация на централизованное тестирование в резервные дни началась вчера в Беларуси и продлится до 17 июля..

«В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. Например, в Минске и Минской области — это БГУ», — рассказал Юрий Миксюк. На базе этих пунктов и будет проходить тестирование в резервные дни.

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. Комиссия будет рассматривать каждый случай и принимать решение.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля — белорусский и русский языки, 19 и 23 июля — обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

БЕЛТА