Очередные звания присвоены лунинецким спасателям

Ежегодно сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям отмечают профессиональный праздник. Очередные награды и слова благодарности — неизменный «атрибут» торжественной даты.

Памятными нагрудными знаками «165 лет пожарной службе» отмечен ряд сотрудников. «Отличника» получил прапорщик Иван Якубович. Очередные звания нашли своих владельцев: погоны старшего лейтенанта вручили Владиславу Казаку, майора — Руслану Андруху. Грамотой Брестского областного управления МЧС награждены капитан Артем Орешкевич, а Почетными грамотами Лунинецкого районного совета депутатов — старший прапорщик Виктор Бусько и прапорщик Александр Коцуба.