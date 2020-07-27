Новости районаСоциум

Очередные звания присвоены лунинецким спасателям

L N Send an email 19 часов тому назад
51
Ежегодно сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям отмечают профессиональный праздник. Очередные награды и слова благодарности — неизменный «атрибут» торжественной даты. 
 
Памятными нагрудными знаками «165 лет пожарной службе» отмечен ряд сотрудников. «Отличника» получил прапорщик Иван Якубович. Очередные звания нашли своих владельцев: погоны старшего лейтенанта вручили Владиславу Казаку, майора — Руслану Андруху. Грамотой Брестского областного управления МЧС награждены капитан Артем Орешкевич, а Почетными грамотами Лунинецкого районного совета депутатов — старший прапорщик Виктор Бусько и прапорщик Александр Коцуба.
 
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор

В Лунинецком районе угонщики машины пытались скрыться и протаранили забор

57 минут тому назад
Photo of В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом. Среди них — представительница Лунинетчины

В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом. Среди них — представительница Лунинетчины

19 часов тому назад
Photo of «Летние вечера» в Микашевичах: кто выступит для жителей города?

«Летние вечера» в Микашевичах: кто выступит для жителей города?

22 часа тому назад
Photo of В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

23 часа тому назад
Photo of Традиционные соревнования по силовому многоборью прошли на «Граните». Видео

Традиционные соревнования по силовому многоборью прошли на «Граните». Видео

1 день тому назад
Photo of Лунинецкие спасатели-пожарные отмечают профессиональный праздник

Лунинецкие спасатели-пожарные отмечают профессиональный праздник

4 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть