Социум

Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути

L N Send an email 3 минуты тому назад
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Фото: NASA

Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути. Она движется со скоростью 24 тыс. км/с — это 8% от скорости света, сообщает телеканал МИР24.

Ранее самой быстрой звездой галактики считалась S62. Ее скорость — 20 тыс. км/с, она делает полный оборот вокруг черной дыры Стрелец А* за 9,9 лет.

В ходе нового исследования ученые открыли звезду S4714, которая обращается вокруг черной дыры за 7,6 лет. Она приближается к Стрельцу А* на рекордно близкое расстояние — 1,9 млрд км.

По мнению ученых, звезда может относиться к классу сквизаров (от англ. squeeze — сжимать) — светил, которые сжимаются под действием приливных сил черной дыры. До данного момента об их существовании знали лишь в теории.

Результаты исследования помогут лучше понять, как взаимодействуют черные дыры и звезды, а также проверить истинность теории относительности Эйнштейна. Звезда S4714 максимально сблизится с черной дырой в 2029 году.

БЕЛТА

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L N

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