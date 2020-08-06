Открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь

Согласно правил ведения охотничьего хозяйства и охоты сезон добычи будет действовать со второй субботы августа по второе воскресенье декабря.

Как рассказал начальник Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Кравченя, охотится разрешено в светлое время суток на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана.

Можно использовать ружейный способ (из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов с неработающим двигателем или без его) или гладкоствольное ружье с патронами с дробью. Можно использовать также охотничьих собак всех групп, кроме кроме гончих и борзых.

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира просит информировать об имеющих место нарушениях на круглосуточный телефон доверия 2 74 61