Новости районаСоциум

Открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь

L N Send an email 4 секунды тому назад
25

Согласно правил ведения охотничьего хозяйства и охоты  сезон добычи будет действовать со второй субботы августа по второе воскресенье декабря. 

Как рассказал начальник Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Кравченя, охотится разрешено в светлое время суток на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана.

Можно использовать ружейный способ (из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов с неработающим двигателем или без его) или гладкоствольное ружье с патронами с дробью. Можно использовать также охотничьих собак всех групп, кроме кроме гончих и борзых.

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира просит информировать об имеющих место нарушениях на круглосуточный телефон доверия 2 74 61

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of «Гранит» победил в номинации «Экспортер года»

«Гранит» победил в номинации «Экспортер года»

2 часа тому назад
Photo of Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос

Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос

4 часа тому назад
Photo of Сыщики Брестчины раскрыли серию квартирных краж

Сыщики Брестчины раскрыли серию квартирных краж

4 часа тому назад
Photo of Соревнования по стрелково-охотничьему многоборью пройдут в Лунинецком районе

Соревнования по стрелково-охотничьему многоборью пройдут в Лунинецком районе

21 час тому назад
Photo of Поддержка сельскохозяйственных предприятий — главное для работников деревни — мнение

Поддержка сельскохозяйственных предприятий — главное для работников деревни — мнение

1 день тому назад
Photo of Беларусь всегда отличалась чистотой и красотой – сотрудница Микашевичского ЖКХ

Беларусь всегда отличалась чистотой и красотой – сотрудница Микашевичского ЖКХ

1 день тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть