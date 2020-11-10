Социум

Перенос рабочих дней в 2021 году – Совмин принял решение о трудовом графике

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы 8 января на субботу 16 января и с понедельника 10 мая на субботу 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 ноября 2020 года № 635.

“Организации с учетом специфики производства (работы) могут переносить рабочие дни в ином порядке, не нарушая законодательства”, – рассказали в пресс-службе.

Документ принят в соответствии с ч.6 ст.136 Трудового кодекса Беларуси.

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