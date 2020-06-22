По-новому зазвучали практически 50% норм обновленного КоАП — Чуприс

Около половины всех норм, которые предусмотрены в обновленном Кодексе об административных правонарушениях, зазвучали по-новому. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента, руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

«Практически 50% всех норм в КоАП зазвучали по-новому», — заметила Ольга Чуприс, комментируя проект обновленного кодекса. По ее словам, основная цель такой «модернизации» — снизить карательный уклон. Для этого, например, в обновленном КоАП снижен нижний предел санкций приблизительно в 230 составах правонарушений. Также были сбалансированы КоАП и УК за счет снижения верхнего предела штрафа для физлиц с 50 до 30 базовых величин. «Соответственно, в КоАП 30 базовых — это верхний предел, а в УК 30 базовых — это нижний. Тем не менее есть и отдельные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность и в большем размере. Например, это правонарушения в области налогов, сборов, рынка ценных бумаг, таможни», — обратила внимание руководитель межведомственной экспертной комиссии.

Замглавы Администрации Президента также рассказала об основных принципах разделения всех правонарушений в обновленном КоАП на три категории. К первой части из них — проступкам — будут относиться порядка 26% административных правонарушений. За них установлен штраф до 10 базовых величин для физлиц, до 25 — для ИП и до 50 — для юрлиц. «За эти виды правонарушений будет устанавливаться изначально мера не административной ответственности, как сейчас в кодексе, а предупреждение как мера профилактического характера. Оно будет фиксироваться, тем не менее лицо не будет чувствовать себя наказанным и не будет являться правонарушителем, то есть не будет попадать в базу правонарушителей. Потому что большинство правонарушений такого рода могут совершаться по неосторожности», — пояснила Ольга Чуприс. В качестве примера она привела водителей, которые иногда забывают пристегнуть ремень безопасности, но при этом умышленно не желают нарушать закон. В таких случаях могут применяться предупреждения. При повторном совершении такого же правонарушения в течение года будут следовать меры полноценной ответственности в виде штрафа.

Ко второй группе относятся значительные правонарушения (около 67%). В таких случаях применяются санкции, которые установлены в кодексе. «Вместе с тем предусмотрели возможность применить в том числе предупреждение через институт освобождения от административной ответственности», — заметила Ольга Чуприс.

Серьезные правонарушения входят в третью группу. За них может быть предусмотрена такая мера административной ответственности, как арест (например, при мелком хулиганстве или мелком хищении). «Соответственно, такие правонарушения без всяких поблажек караются самым серьезным образом», — сказала руководитель межведомственной экспертной комиссии.

Также она отметила, что обновленный КоАП в отличии от действующего будет содержать меры профилактического характера, направленные на несовершеннолетних, среди которых принесение публичного извинения, ограничение досуга. «Что очень важно — меры воспитательного характера должны применяться с участием родителей», — подчеркнула Ольга Чуприс. Она добавила, что через неделю парламент начнет работу с проектом обновленного КоАП.