Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 30 августа с 19.00 на перегоне Помыслище — Фаниполь (направление Минск — Брест) ограничена скорость движения поездов всех категорий. Пассажирские поезда из Минска в направлении Барановичей и Бреста следуют с опозданием от 10 минут до 1 часа, а в обратном направлении — от 10 до 40 минут.

Как отмечают в пресс-центре, в настоящее время принимаются все необходимые меры по восстановлению графика движения поездов.

Более подробную информацию можно получить в контакт-центре БЖД по номеру 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.