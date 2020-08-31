Социум

Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий

L N Send an email 13 секунд тому назад
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Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 30 августа с 19.00 на перегоне Помыслище — Фаниполь (направление Минск — Брест) ограничена скорость движения поездов всех категорий. Пассажирские поезда из Минска в направлении Барановичей и Бреста следуют с опозданием от 10 минут до 1 часа, а в обратном направлении — от 10 до 40 минут.

Как отмечают в пресс-центре, в настоящее время принимаются все необходимые меры по восстановлению графика движения поездов.

Более подробную информацию можно получить в контакт-центре БЖД по номеру 105.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

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L N

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