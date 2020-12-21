Социум

Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%

Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

“Пособия завязаны на рост заработной платы. Прогнозные параметры следующего года – темп роста зарплаты в номинале 107%. Поэтому ориентировочно с таким же шагом, даже больше – где-то более 108%, будет темп роста по пособиям”, – отметила Ирина Костевич.

Так, в среднегодовом выражении пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное) составит Br449 на первого ребенка, Br513 – на второго и последующего.

Планируется, что единовременное пособие при рождении первого ребенка вырастет до почти Br2,7 тыс., второго и последующих детей – до Br3,8 тыс.

“Такие серьезные и значимые пособия и поддержка будут обеспечены нашим семьям”, – резюмировала Ирина Костевич.

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