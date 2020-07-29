Социум

Правила содержания озелененных территорий утвердили в Беларуси

L N Send an email 32 минуты тому назад
29

Правила содержания озелененных территорий определили в Беларуси. Соответствующее положение утверждено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 13 января 2020 года №1, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно правилам, озелененные территории в зонах общего пользования населенных пунктов будут содержать местные исполнительные и распорядительные органы, в чьем ведении эти земельные участки или водные объекты находятся, либо специально уполномоченные ими юридические лица. В случае аварийного падения деревьев из-за ветровала, вследствие других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий уборка упавших деревьев, своевременная санитарная очистка мест падения и вывоз древесных остатков должны обеспечивать уполномоченные лица в установленном законодательством порядке. Они же будут заниматься поддержанием этих территорий в надлежащем состоянии и регулярно проводить необходимый комплекс агротехнических, технологических, санитарных и иных мероприятий.

Что касается уборки опавшей листвы, то согласно документу эти работы будут в первую очередь выполняться на центральных улицах, проспектах и площадях городского значения, а затем на других территориях. В парках убирать листву предполагается на входной зоне, вокруг детских, спортивных и других площадок, в зоне размещения аттракционов, вдоль пешеходных дорожек. Во дворах домов и в местах общего пользования убирать опавшую листву будут на всей территории.

Также правилами определено, каким образом необходимо содержать газоны, цветники, деревья и кустарники.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Электроэнергию отключат в Язвинках

Электроэнергию отключат в Язвинках

10 секунд тому назад
Photo of Лунинецких железнодорожников поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Видео

Лунинецких железнодорожников поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Видео

3 часа тому назад
Photo of Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августа

Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августа

3 часа тому назад
Photo of Кому мешает красота? В Лунинце вандалы испортили стойку с цветами

Кому мешает красота? В Лунинце вандалы испортили стойку с цветами

6 часов тому назад
Photo of Очередные звания присвоены лунинецким спасателям

Очередные звания присвоены лунинецким спасателям

2 дня тому назад
Photo of В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

2 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть