Подарок от Министра обороны Республики Беларусь получил уроженец Лунинетчины

Настоящий музыкальный праздник подарили представители 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады коллективу и учащимся Большечучевичской СШ.

Поводом приехать в полесскую глубинку стало чествование военнослужащего Родиона Шумского, который является выпускником этой школы. В свое время Родион получил профессию в БНТУ, а уже через считанные дни вернется домой с армейской службы. Во время ее прохождения наш земляк добился высоких результатов в боевой подготовке, зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным, исполнительным и ответственным специалистом. В знак признательности за воспитание сына гражданином и патриотом своей страны маме Оксане Григорьевне вручили Благодарственное письмо за подписью Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина. Высокую награду ей передал военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов полковник Владимир Коховец. Также приятную миссию выполнил и.о. заместителя командира по идеологической работе 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады капитан Евгений Голубев, из рук которого младший сержант Шумский получил ценный подарок от Министра обороны – наручные часы с гравировкой.

Музыкальные номера в исполнении оркестра впечатлили всех, кто присутствовал в зале. За теплый и душевный концерт гостей поблагодарила директор школы Ирина Грицкевич, которая выразила уверенность, что среди старшеклассников, безусловно, есть те, кто в будущем станет достойным продолжателем хорошей традиции в духе патриотизма к любви к Отечеству.