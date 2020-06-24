Новости районаПрисяга

Уроженка Лунинца приняла участие в армейском международном конкурсе

L N Send an email 6 часов тому назад
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Завершился армейский международный конкурс «Полевая кухня 2020». В Бобруйске четыре команды военных поваров соревновались  в приготовлении пищи и выпечки по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами.
 
Здесь в очередной раз отличились повара 115 зенитного ракетного полка. Брестчане удивили не только вкусно приготовленными блюдами, но и своей оригинальностью. Обязательным элементом в этом году стало блюдо белорусской кухни. Среди поваров брестской команды отличилась старшина контрактной службы Ольга Якунина, которая уже в 5-тый раз представляет полк в подобном конкурсе и поистине является лучшей в своем деле.
 
 
— Процесс приготовления пищи проходит под строгим контролем судейской комиссии, — рассказала Ольга. — Все команды находятся в равных условиях, поэтому на первый план выходит их кулинарное мастерство. Сами блюда оценивались по десятибалльной шкале. В качестве критериев используются следующие показатели: внешний вид, определение консистенции, цвет, вкус и запах, а также эстетическое оформление.
 
Как итог, команда 115 зенитного ракетного пока показала достойный результат, а лучшие повара прошли в следующий этап.
 
Капитан Мастерков Игорь Михайлович,
заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе.
 
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L N

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