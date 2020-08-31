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Выставка-продажа имущества управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил пройдет в Осиповичах

L N Send an email 27 минут тому назад
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В Министерстве обороны Республики Беларусь запланировано проведение выставки-продажи техники и имущества управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил, представленных на реализацию в 2020 году через уполномоченную организацию – торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Белспецконтракт».

Выставка будет проходить 16 сентября в войсковой части 01313 по адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Космическая, 50, тел. 8 (02235) 70541.

Начало работы выставки в 11.00. Регистрация участников будет производиться с 9.00 до 10.50 на контрольно-пропускном пункте воинской части по документам, удостоверяющим личность. 

Участникам будет предоставлена возможность приобрести технику и имущество путем оформления необходимых документов через представителей уполномоченных организаций.

С перечнем представленных на выставке высвобождаемых материальных ресурсов можно ознакомиться на сайте: voentorg.by.

Информация об уполномоченной организации находится на сайте bsk.by.

Справки по телефону: 8 (017) 297 15 40.

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L N

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