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Продолжает работу общественная приемная РОО «Белая Русь»

L N Send an email 21 час тому назад
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В Лунинце на базе РОО «Белая Русь» работает общественная приемная.

15 июля прием граждан здесь провел председатель райисполкома А.Н. Пачко. Первой на прием к Александру Николаевичу пришла жительница райцентра. Попав в тяжёлую жизненную ситуацию, женщина пыталась найти содействие в отсрочке погашения пени за несвоевременные коммунальные платежи. Поручение оперативно разобраться в ситуации получили районные службы.

Молодежные проблемы, актуальные для учащихся сельскохозяйственного колледжа озвучил заместитель директора учебного заведения Сергей Бекеш. Воспользовавшись возможностью, посетитель рассказал также о назревшем благоустройстве нескольких улиц в поселке Сельхозтехника. «Заасфальтировать их в этом году не обещаю, — сказал Александр Пачко.- А вот подсыпать и прогрейдировать постараемся».

Будет дополнено.

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L N

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