Рекордное количество выпускников получат золотые медали на Лунинетчине

Сегодня в школах и гимназиях района проходят вручения аттестатов.

Золотые медали в этом году получит рекордное за последние 5 лет количество выпускников — 31.

Документы с отличием получат учащиеся средних школ:

№1 г. Лунинца — Марина Ермакович и Анастасия Каленкович

№2 г. Лунинца — Владислав Якубович

Богдановской — Александра Занько, Диана Савич и Диана Фурсевич

Бостынской — Диана Домашевич

Большечучевичской — Виктория Гущеня

Вульковской 2 — Татьяна Равкович

Дятловичской — Есения Конопацкая, Анна Кушнер и Андрей Труханович

Лахвенской — Юлия Наукович

Любанской — Илья Захаркевич

Межлесской — Карина Павлович и Валентина Курак

А также гимназисты:

г. Лунинец — Владислав Андрейчук, Екатерина Богдан, Анна Коваль, Денис Мигалевич, Анна Сорока, Виктория Ивашкевич, Юлия Конопацкая, Светлана Некрашевич, Валерия Романович, Анастасия Стасюк, Юлия Яскевич.

г. Микашевичи — Алеся Бурик, Ангелина Горбачевская, Дарья Стрельченя и Ангелина Шуляк.