Рекордное количество выпускников получат золотые медали на Лунинетчине
Сегодня в школах и гимназиях района проходят вручения аттестатов.
Золотые медали в этом году получит рекордное за последние 5 лет количество выпускников — 31.
Документы с отличием получат учащиеся средних школ:
№1 г. Лунинца — Марина Ермакович и Анастасия Каленкович
№2 г. Лунинца — Владислав Якубович
Богдановской — Александра Занько, Диана Савич и Диана Фурсевич
Бостынской — Диана Домашевич
Большечучевичской — Виктория Гущеня
Вульковской 2 — Татьяна Равкович
Дятловичской — Есения Конопацкая, Анна Кушнер и Андрей Труханович
Лахвенской — Юлия Наукович
Любанской — Илья Захаркевич
Межлесской — Карина Павлович и Валентина Курак
А также гимназисты:
г. Лунинец — Владислав Андрейчук, Екатерина Богдан, Анна Коваль, Денис Мигалевич, Анна Сорока, Виктория Ивашкевич, Юлия Конопацкая, Светлана Некрашевич, Валерия Романович, Анастасия Стасюк, Юлия Яскевич.
г. Микашевичи — Алеся Бурик, Ангелина Горбачевская, Дарья Стрельченя и Ангелина Шуляк.