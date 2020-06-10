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Рекордное количество выпускников получат золотые медали на Лунинетчине

Photo of L N L N Send an email 2 дня тому назад
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Сегодня в школах и гимназиях района проходят вручения аттестатов.

Золотые медали в этом году получит рекордное за последние 5 лет количество выпускников — 31. 

Документы с отличием получат учащиеся средних школ:

№1 г. Лунинца — Марина Ермакович и Анастасия Каленкович
№2 г. Лунинца — Владислав Якубович
Богдановской — Александра Занько, Диана Савич и Диана Фурсевич
Бостынской — Диана Домашевич
Большечучевичской — Виктория Гущеня
Вульковской 2 — Татьяна Равкович
Дятловичской — Есения Конопацкая, Анна Кушнер и Андрей Труханович
Лахвенской — Юлия Наукович
Любанской — Илья Захаркевич
Межлесской — Карина Павлович и Валентина Курак

А также гимназисты:

г. Лунинец — Владислав Андрейчук, Екатерина Богдан, Анна Коваль, Денис Мигалевич, Анна Сорока, Виктория Ивашкевич, Юлия Конопацкая, Светлана Некрашевич, Валерия Романович, Анастасия Стасюк, Юлия Яскевич.

г. Микашевичи — Алеся Бурик, Ангелина Горбачевская, Дарья Стрельченя и Ангелина Шуляк.

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