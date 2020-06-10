РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования

При проведении ЦТ будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

«Мы четко осознаем, что ЦТ — это экзамен с высокими ставками. Поэтому всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования ужесточены. Касаются они в первую очередь рассадки абитуриентов. Она будет с соблюдением дистанцирования не менее 1 м. Это, конечно, потребовало задействовать достаточно большое количество дополнительных аудиторий. Кроме того, в каждой аудитории должна проводиться тщательная уборка с применением дезинфицирующих средств. Обязательно наличие антисептиков в каждом пункте тестирования. Причем у входа в пункт, у входа в аудиторию и в самой аудитории», — рассказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, организаторы ЦТ будут работать в масках и перчатках. «Мы приветствуем, если и абитуриенты будут использовать средства индивидуальной защиты. Если по какой-то причине абитуриент забыл средства защиты, но желает ими воспользоваться, в каждом пункте будет создан резерв», — отметила замдиректора РИКЗ.

Наталья Вайтехович обратила внимание, что, как и в прежние годы, пропускной режим абитуриентов в пункт проведения тестирования будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность. «Такими являются: паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Следует заметить, из года в год некоторые абитуриенты пытаются попасть на экзамен, используя водительское удостоверение, иные документы. Еще раз повторю, все остальные документы, кроме перечисленных, не являются документами, удостоверяющими личность», — добавила она.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29-го, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

БЕЛТА