Социум

С 1 февраля вырастут пособия на детей до трех лет

С 1 февраля 2021 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

На первого ребенка размер пособия составит Br472,92, на второго и последующих детей – Br540,48, на ребенка-инвалида – Br608,04.

Темп роста сумм указанных выплат: 110,5% – по сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020 года и 116,6% – по сравнению с перерасчетом с 1 февраля 2020-го.

В соответствии с законом от 29 декабря 2012 года “О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей” размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер этого пособия на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты работников в стране за квартал; на второго и последующих детей – 40%; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45%.

Для исчисления пособия с 1 февраля применен размер среднемесячной зарплаты за IV квартал 2020 года – Br1351,2.

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