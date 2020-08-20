С 1 сентября граждане Украины будут въезжать в Беларусь по-новому

Со следующего месяца вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины «О частичном приостановлении действия постановления между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Об этом сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Из перечня документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

С 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами. Граждане Украины следующие на въезд в Беларусь с внутренними паспортами, а также с ID-картами не будут пропущены через Государственную границу.