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Два современных компьютерных класса и два лингафонных кабинета в подарок СШ №1 г. Микашевичи

– Зданию нашего учреждения уже более полувека, – рассказывает директор СШ №1 Людмила Насеня. – Отдел по образованию райисполкома уделяет много внимания тому, чтобы школа имела самые современные средства для обучающего процесса, а также планомерной реконструкции строения и обновлению помещений. Например, к началу 2020/21 учебного года полностью заменили мебель в 10 кабинетах.
Весной детально обсудили потребности учебного заведения с генеральным директором РУПП «Гранит» Эдуардом Гаврилковичем, депутатом районного и областного уровней. Благодаря стараниям работников электроцеха, ремонтно-строительного цеха, отделов – информационно-вычислительного, снабжения и комплектации оборудования наши дети к 1 сентября получили два новых компьютерных класса и два лингафонных кабинета. Причем предприятие взяло на себя не только покупку техники, но и ремонт помещений. В них установили 41 компьютер, включая учительские. А сколько приятных волнений вызвали 4 мультиборда! Ведь интерактивная панель является одним из лучших решений для образования. Она позволяет проводить уроки более эффективно и интересно. Кроме того, такой щедрый «гранитовский» подарок способствовал тому, что сегодня практически все классы школы оборудованы электронно-вычислительными устройствами.
Нынешний год – юбилейный для РУПП «Гранит». На протяжении последних 12 месяцев в адрес предприятия звучат много теплых и добрых слов. Наши учителя присоединяются к ним и искренне благодарят за то, что, несмотря на важные производственные задачи, здесь всегда находят время для поддержки и воспитания достойного молодого поколения земляков.

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Наталья Лялюк

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