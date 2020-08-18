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Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Вероника Богдан Send an email 12 часов тому назад
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Совсем скоро начало учебного года, а значит пора готовится к школе. 

– У нас можно купить все необходимое для мальчиков и девочек, начиная с канцелярии и заканчивая одеждой — рассказывает заведующая магазином “Непоседа” Людмила Кухарчук. — В наличии все размеры, а если чего-то нет, всегда предлагаем альтернативу. Кстати, закупаются к школе очень активно. Многие начинают еще с начала лета, сначала канцелярию, одежду — перед первым сентября, чтобы дети не успели из нее вырасти. 

– К школе осталось купить только некоторую одежду, – поделилась Виктория Верес, мама 6-классницы Арины. – Знакомая подсказала, что в “Непоседе” привоз, потому и заглянули  сюда. Живем на другом конце города, но тут постоянные клиенты — отличный магазин, хорошее качество товаров и большой выбор.

В “Универмаге” в это время немноголюдно. Однако магазин “готов” к учебному году. Здесь можно найти канцелярию, учебные пособия, рюкзаки и обувь. 

Татьяна, мама первоклассницы, говорит, что к школе выдали целый список необходимого:

– Одной только обуви нужно три пары — повседневная, спортивная и обязательная сменка. Кстати, ценник тут начинается с 40 рублей, но ведь хочется купить качественное и натуральное. А еще блузки, кофточки, сарафан, спортивный костюм… И это не говоря про колготки и белье. 

Почти нет покупателей и в книжном магазине. Работники подсказывают, что обычно людей больше до обеда и, конечно, в выходные дни. Ажиотаж ожидают ближе к концу августа. В основном здесь покупают учебные пособия. Чек на самые необходимые выйдет примерно на 50 рублей.

Найти письменные принадлежности и тетради можно и на рынке, тут разместились 2 точки райпо. Продавец Людмила Романович рассказывает, что закупаются активно. Кому-то остались только отдельные предметы, кто-то затаривается сразу всем необходимым.

– У нас можно купить и фабричные рюкзаки, – подсказывает Людмила, – ценник начинается с 50 рублей. Зато качество не в пример рыночным, такой прослужит несколько лет.

На рынке цена на рюкзак и правда гораздо ниже – от 25 рублей, а расцветки – ярче. Предприниматели здесь также предлагают и одежду и обувь.  

В «Детском мире» покупателей нет совсем, хотя товаров на полках много. На вопрос почему так, продавец пожимает плечами. Возможно некоторые ждут последней недели, а кто-то в поисках низких цен покупает товары в интернет-магазинах, да и «городских» конкурентов стало значительно больше. Средний ценник сарафана для девочки — примерно 30 рублей, костюма для мальчика — 70. Но, как говорят, в последнее время их покупают только первоклассникам, подростки отдают предпочтение менее «официальной» одежде — выбирают зауженные брюки вместо классических, а вместо рубашки — жилет-обманку.

После «рейда» по магазинам получается, что покупки к учебному году обойдутся родителям минимум в 450-500 рублей.

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Вероника Богдан

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