Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что за первую половину текущего года для отопления и горячего водоснабжения население потребило 140 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель в три раза выше, чем за весь 2019 год. Виктор Каранкевич напомнил, что с января 2019-го введены стимулирующие тарифы для населения. «Это тарифы стимулирующего уровня. В дальнейшем они сохранятся. Их изменение будет в таких же пропорциях и темпах, как и изменяются тарифы для централизованного теплоснабжения», — пояснил он.

В апреле этого года принято решение о возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда. По указу Президента, гражданам возмещается часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (1 БВ — Br27). Расходы будут возмещаться за счет средств местных бюджетов.

«Сейчас прорабатывается принятие дополнительных документов. Это проект указа по увеличению возмещения расходов на электроснабжение жилых домов для целей нагрева в отношении социально уязвимых категорий граждан и возможность использования собственных средств граждан на реконструкцию электрических сетей», — рассказал руководитель министерства.