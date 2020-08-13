Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение
Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что за первую половину текущего года для отопления и горячего водоснабжения население потребило 140 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель в три раза выше, чем за весь 2019 год. Виктор Каранкевич напомнил, что с января 2019-го введены стимулирующие тарифы для населения. «Это тарифы стимулирующего уровня. В дальнейшем они сохранятся. Их изменение будет в таких же пропорциях и темпах, как и изменяются тарифы для централизованного теплоснабжения», — пояснил он.
В апреле этого года принято решение о возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда. По указу Президента, гражданам возмещается часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (1 БВ — Br27). Расходы будут возмещаться за счет средств местных бюджетов.
«Сейчас прорабатывается принятие дополнительных документов. Это проект указа по увеличению возмещения расходов на электроснабжение жилых домов для целей нагрева в отношении социально уязвимых категорий граждан и возможность использования собственных средств граждан на реконструкцию электрических сетей», — рассказал руководитель министерства.