Социум

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам повышаются с 1 февраля

В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 февраля 2021 года установлен в размере Br262,87. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 1,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале – апреле для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br65,72, в возрасте от 75 до 80 лет – Br49,29. Надбавка для инвалидов I группы составит Br65,72, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – Br32,86.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – до Br289,16, инвалидам с детства II группы – Br249,73, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – Br223,44, инвалидам III группы – Br197,15, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста – Br131,44, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от Br210,3 до Br289,16. В том числе теперь социальная пенсия назначается достигшим 60 лет матерям и 65 лет отцам, которые не менее 20 лет ухаживали за детьми-инвалидами, имевшими III или IV степень утраты здоровья и признанными впоследствии инвалидами с детства I группы. С 1 февраля размер социальной пенсии для таких родителей составит Br258,92.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br262,87 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br315,44 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

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