Социум

Соцработникам с 1 января увеличат зарплаты

Зарплаты работников сферы социального обслуживания будут увеличены с 1 января 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда от 30 октября 2020 года №101 устанавливается с 1 января 2021 года новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания. Это надбавка за специфику работы в сфере соцобслуживания в размере от 8% до 12% оклада.

Как пояснили в министерстве, данная мера затронет более 34 тыс. работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

В результате в 2021 году с учетом запланированного роста базовой ставки зарплата работников сферы социального обслуживания вырастет на Br35-130 (или в среднем на 9%).

Кроме этого, постановлением №101 наименование “надбавка за специфику работы” соцработникам и сиделкам заменяется наименованием “надбавка за особенности профессиональной деятельности”. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10% от оклада работника.

Постановление №101 принято во исполнение поручения главы государства о повышении оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников.

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L N

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