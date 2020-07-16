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София и Александр — самые популярные. Как еще называли детей на Лунинетчине?

L N Send an email 4 секунды тому назад
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Как рассказала начальник отдела ЗАГС райисполкома Светлана Яроцкая, за 6 месяцев этого года зарегистрировано 305 новорожденных. из них 139 — в райцентре, 58 — в Микашевичах. 

Среди сельсоветов в лидеры вышел Дворецкий (тут появилось 26 малышей), затем идут Лунинский (14), Вульковский (12), Бостынский (11), и Дятловичский (10). В Синкевичском — новоиспеченным родителям выдали 9 документов, Лахвенском — 8, Городокском и Чучевичском — по 7, Редигеровском — 3 и только в Богдановском — 1.

За первое полугодие в районе родились 156 девочек и 149 мальчиков. 

Самыми распространенными среди женских имен стали: София (его выбрали 13 раз), Анна (9), Полина (8), Ксения (7). Среди мужских наиболее популярны: Александр (так назвали 11 мальчиков), Егор (9), Дмитрий и Матвей (по 8).

Встречались и необычные — Глория, Мира, Саломея, Иаков, Рувим, Дарий. Только один раз записали в документах привычные — Татьяна, Виктор, Николай. 

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