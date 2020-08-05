Соревнования по стрелково-охотничьему многоборью пройдут в Лунинецком районе

Соревнования по стрелково-охотничьему многоборью состоятся 15 августа.

Проводится мероприятие среди членов районной организационной структуры Белорусского товарищества охотников и рыболовов. По словам и.о. директора Александра Гриневича, местом пристрелки оружия выбрана местность немного северней деревни Мокрово.

Регистрация участников — в 8.00, начало соревнований — в 9.00. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 4-79-60, 8-029-988-38-28.