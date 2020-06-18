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Спонсорскую помощь передали отделению круглосуточного пребывания пожилых граждан и инвалидов

Вероника Богдан Send an email 10 часов тому назад
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Соблюдая требования карантина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня и главный редактор «Лунінецкіх навін», председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Татьяна Войтеховская на входе на территорию отделения передали его заведующей Юлии Лосич микроволновую печь и набор посуды.

— Подарки — как нельзя кстати, — Сказала Юлия Александровна. — Дело в том, что наши работники работают сегодня вахтовым методом. Заботясь о 19 постояльцах, люди, которые также носят белые халаты, не покидают рабочие места на протяжении двух недель. Понятно, что возникают некоторые бытовые сложности. Подарки помогут их решить.

Заведующая отделением также выразила благодарность фермерскому хозяйству «Юлиан», которое помогло приобрести средства индивидуальной защиты и антисептики.

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Вероника Богдан

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