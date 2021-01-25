Социум

Телефонные мошенники звонят белорусам якобы от имени службы безопасности банка

У телефонных мошенников появилась новая схема: они могут позвонить от имени службы безопасности Беларусбанка и сообщить, что проводят расследование хищения денег работником банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе финансового учреждения.

“Вычислить такого звонящего несложно, достаточно знать, как он действует. Для начала вас попросят не перезванивать в банк, поскольку ваш звонок может помешать расследованию, и предупредят об уголовной ответственности за препятствование расследованию. Для убедительности мошенники будут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и так далее), который продолжит вводить вас в заблуждение”, – описали схему в Беларусбанке.

Во время общения мошенники будут пытаться узнать конфиденциальные данные. Для этого они предложат установить приложение “AnyDesk – удаленное управление устройством” из Google Play или App Store. Это приложение позволяет получить доступ к счету для несанкционированного перевода денежных средств.

Беларусбанк призывает быть бдительными, не давать себя обмануть. При малейших сомнениях и подозрениях нужно прекратить разговор. Лучше перезвонить в банк и уточнить ситуацию

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L N

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