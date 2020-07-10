Территориальная оборона занимает важное место в системе национальной безопасности — военный комиссар

События последних двух десятилетий наглядно демонстрируют нам примеры так называемой «войны без правил», когда первоочередными объектами поражения становятся не военная техника и личный состав, а инфраструктура государства, людские ресурсы, обеспечивающие ее бесперебойное функционирование. Важнейшей особенностью современных вооруженных конфликтов является широкое применение террористических методов борьбы. Нет единой линии фронта, необычно рассредоточены силы и средства при одновременном охвате огромных территорий. Мы это наглядно видели в Ливии, Сирии и других странах мира.

О начале войны никто не объявляет. Боевые действия по своей сути становятся очередным этапом уже развязанной агрессии. Осознание катастрофы приходит только, когда дома горят, гибнут люди, останавливается транспорт, отсутствуют вода, электричество и тепло. Таким образом, крупные, средние и малые предприятия являются неотъемлемой частью экономической сферы национальной безопасности государства. И защита таких объектов, как основных средств обеспечения благополучия, имеет приоритетное направление.

Каждый человек должен уметь защитить себя, семью, предприятие, местность — словом, государство, гражданином которого является. Для улучшения территориальной обороны на Лунинетчине прошел ряд занятий и территорий практической направленности, на которых должностные лица совершенствовали навыки. Такую работу обязательно продолжат в будущем.

Боец территориальной обороны — это тот, кто по зову сердца готов стать защитником Оточества. Он — подтверждение патриотизма в самом что ни есть понимании. И безразличным людям тут не место! Пуля, граната, мина или снаряд не разделяют людей по политической, религиозной или социальной принадлежности. Значит, это дело всех и каждого.

Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов.