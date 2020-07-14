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То, что в свое время в Беларуси не остановили предприятия, было правильным решением — Виктор Рафалович

L N Send an email 1 час тому назад
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Во время встречи работников РУПП «Гранит» с председателем райсовета Виктором Рафаловичем уделили внимание предстоящей избирательной кампании.

Эдуард Гаврилкович вспомнил «замусоленную» в социальных сетях тему принуждения при сборе подписей. «Самое интересное, это то, что такие подделки появились во Всемирной паутине ровно за неделю до того, как мы получили первую подпись в поддержку нынешнего главы государства, которую легко отследить по дате» — заявил руководитель предприятия.

На попытках манипулирования общественным мнением акцентировал внимание и председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович.  «Хочу посоветовать людям обязательно смотреть на все сквозь призму разума и опыта», — сказал Виктор Рафалович. Сегодня достижения Беларуси в борьбе с коронавирусом уже не вызывают сомнений. Однако давно ли было время, когда осуждали каждый шаг власти, хотя и тогда и сейчас у каждого был выбор — остерегаться вируса или нет. А то, что в свое время в Беларуси не остановили предприятия, в оптимальные сроки провели все весенние сельскохозяйственные работы было очень правильным решением. В отличие от соседей, которые «проели все свои заначки», Беларусь не отклонилась от привычного жизненного пути» — сказал председатель райсовета.

Каждому из присутствующих руководитель  представительной власти недвусмысленно посоветовал задуматься про то, что будет после 9 августа, вспомнив, что судьба страны, ее независимость и самодостаточность — в наших руках.

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L N

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