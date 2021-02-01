В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Несмотря на то, что январь в Беларуси был месяцем контрастов: отмечались как аномально низкие, так и аномально высокие температуры, в целом за месяц температурный фон оказался около и на 1 градус выше климатической нормы. Осадков на большей части страны выпало от 1,5 до 2 месячных норм, местами сумма осадков превышала 2,5 январской нормы.

“Первая рабочая неделя февраля также окажется переменчивой. На фоне морозной погоды в середине недели ожидается кратковременное потепление”, – рассказали синоптики.

Во вторник, 2 февраля, ночью будет без существенных осадков. Днем по северо-западной половине пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по республике туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, местами – 16-20 ниже нуля, днем будет минус 3-9 градусов, по юго-западу – от минус 2 до плюс 1.

В среду, 3 февраля, временами пройдет снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Ночью ожидается от нуля по юго-западу до минус 10 по востоку страны, днем будет от 3 градусов мороза до 4 тепла, по юго-западу – до плюс 5.

В четверг, 4 февраля, временами ожидается снег, мокрый снег, по югу – с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток преимущественно по южной половине страны составит от минус 4 до плюс 3, в северных районах – 5-9 градусов мороза, ночью по Витебской области при прояснениях до минус 12.

В пятницу, 5 февраля, местами, в основном по юго-востоку, ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет 10-15 градусов мороза, при прояснениях – до минус 18, днем прогнозируется 6-13 ниже нуля. По югу ночью будет 7-9 градусов мороза, днем – минус 4-5.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается усиление морозов.