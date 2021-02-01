Социум

В Беларуси к концу недели похолодает

В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Несмотря на то, что январь в Беларуси был месяцем контрастов: отмечались как аномально низкие, так и аномально высокие температуры, в целом за месяц температурный фон оказался около и на 1 градус выше климатической нормы. Осадков на большей части страны выпало от 1,5 до 2 месячных норм, местами сумма осадков превышала 2,5 январской нормы.

“Первая рабочая неделя февраля также окажется переменчивой. На фоне морозной погоды в середине недели ожидается кратковременное потепление”, – рассказали синоптики.

Во вторник, 2 февраля, ночью будет без существенных осадков. Днем по северо-западной половине пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по республике туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, местами – 16-20 ниже нуля, днем будет минус 3-9 градусов, по юго-западу – от минус 2 до плюс 1.

В среду, 3 февраля, временами пройдет снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Ночью ожидается от нуля по юго-западу до минус 10 по востоку страны, днем будет от 3 градусов мороза до 4 тепла, по юго-западу – до плюс 5.

В четверг, 4 февраля, временами ожидается снег, мокрый снег, по югу – с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток преимущественно по южной половине страны составит от минус 4 до плюс 3, в северных районах – 5-9 градусов мороза, ночью по Витебской области при прояснениях до минус 12.

В пятницу, 5 февраля, местами, в основном по юго-востоку, ожидаются кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет 10-15 градусов мороза, при прояснениях – до минус 18, днем прогнозируется 6-13 ниже нуля. По югу ночью будет 7-9 градусов мороза, днем – минус 4-5.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается усиление морозов.

Показать больше
Photo of Вероника Богдан

Вероника Богдан

Похожие статьи

Photo of Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения

Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения

Photo of В Лахве начинает работу спортивный зал

В Лахве начинает работу спортивный зал

Photo of Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в райисполкоме

Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в райисполкоме

Photo of Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам повышаются с 1 февраля

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам повышаются с 1 февраля

Photo of ГАИ проведет 29 января Единый день безопасности дорожного движения

ГАИ проведет 29 января Единый день безопасности дорожного движения

Photo of Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть