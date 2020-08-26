В Беларуси обитает почти четверть мировой популяции зубров

В Беларуси обитает практически четверть мировой популяции зубров. Такую информацию сообщили БЕЛТА в научном отделе национального парка «Беловежская пуща» со ссылкой на новую «Родословную книгу зубров».

Ежегодно (с 1932 года) Беловежский Национальный парк Польши издает родословную книгу европейских зубров. Недавно вышла очередная книга. Согласно собранной сотрудниками парка информации, на начало этого года в мире насчитывался 8461 зубр. Из них 6244 (вольные животные) обитают на свободе, 479 (полувольные) — в больших загонах, 1738 — в вольерах. Наибольшее количество зубров в мире содержится в Польше (2269 особей), Беларуси (2101), России (1588) и Германии (564). В этих четырех государствах сосредоточено 6522 зубра, или 77% от всего мирового поголовья.

Крупнейшие популяции зубров в Беларуси сосредоточены на пяти территориях. Это национальный парк «Беловежская пуща», где обитает 604 особи, Осиповичский опытный лесхоз (470), СПК «Озеры» Гродненского района (378), охотхозяйство «Красный Бор» в Верхнедвинском районе (190), Полесский радиационно-экологический заповедник (174).

Лидером среди европейских зубродержателей является Беловежский Национальный парк Польши — там насчитывается 770 особей животных. В России больше всего зубров в национальном парке «Орловское Полесье» (426), а также в заповеднике «Калужские засеки» и национальном парке «Угра» (309).