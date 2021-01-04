В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы – МВД

В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы. Такая информация озвучена в эфире телеканала “Беларусь 1”, сообщает БЕЛТА.

Свыше 800 тыс. белорусов получат ID-карту в 2021 году. Это небольшая пластиковая карточка, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Вся остальная информация будет привязана к документу онлайн. Считывать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.

“Мы думаем, что очередей никаких не будет. Ныне действующий паспорт будет являться действительным до срока его окончания. Это очень тонкий момент, который нужно понимать всем гражданам. После внедрения биометрических документов не надо бросаться и бежать их получать. В этом нет никакой необходимости. Эти два документа – паспорт и ID-карта – будут действовать наравне в государстве. Поэтому мы наплыва не ожидаем и не думаем, что он произойдет”, – отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

Еще один документ, который в этом году смогут получить белорусы, – биометрический паспорт. В стране все готово для перехода на него.

Документ понадобится для выезда за границу. Как заявили в МВД, в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов