В Брестской области работают 40 средних и малых IT-компаний. Об этом сегодня сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами и преподавателями Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, передает корреспондент БЕЛТА.

«Брестская область является одним из лидеров в стране по разработке и внедрению современных IT-решений, в том числе в финансовой сфере, медицине, торговле, машиностроении. Сейчас работают более 5 тыс. человек в 40 средних и малых IT-компаниях. Работают как на внутреннем рынке, так и в России, странах Европы, Северной Америки», — отметил Анатолий Лис.

На встрече в университете председатель облисполкома рассказал, что в юго-западном регионе создано почти 10 тыс. малых и средних организаций, трудятся более 35 тыс. ИП. В частности, в областном бюджете на поддержку предпринимательства в этом году предусмотрено свыше Br3 млн. С начала года такая финансовая помощь оказана более чем на Br2,3 млн.

Анатолий Лис также коснулся темы сельского хозяйства. «В этом году были сложные условия. Несмотря на все трудности, собрали хороший урожай зерновых культур. Осталось убрать просо и гречку. Думаю, будет 1 млн 340 тыс. т. Это на 130 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом. Средняя урожайность — 40 ц/га, тоже выше прошлогодней», — заметил губернатор. Он добавил, что областной фестиваль тружеников села намечено провести 12 сентября в агрогородке Дивин Кобринского района.

По словам Анатолия Лиса, в области серьезное внимание уделено перерабатывающей промышленности. «Мы провели большую работу по модернизации. Это позволило увеличить производство продуктов питания почти на 20%, — подчеркнул он. — Благодаря высокой конкурентной способности продукции активно развивается внешняя торговля. Экспорт товаров с начала пятилетки вырос более чем в 1,5 раза, экспорт услуг — почти в 1,7».