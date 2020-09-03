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В ДК железнодорожников идет набор в группы по вокалу и хореографии

L N Send an email 6 минут тому назад
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В Доме культуры железнодорожников продолжается набор в группы вокального мастерства (дети и взрослые), хореографии (дети), современного спортивного танца с элементами аэробики и йоги.

Занятия ведут профессионалы высокого уровня. Так, вокалисты студии «Нота» неоднократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов разного уровня. Отдав предпочтение спортивным танцам, можно не только улучшить свою физическую форму, но и закалить организм. 

Предоставляются также услуги звукозаписи. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-13-44.

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L N

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