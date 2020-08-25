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В Лунинце жители многоквартирного дома своими силами установили скамейку

L N Send an email 2 часа тому назад
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Во дворе дома №104 по улице Красной появилась новая яркая скамейка. Установили ее своими силами сами жители, а инициатором мероприятия стал юный горожанин Семен Трухнов. Катаясь на качелях с сестрой Дашей, мальчик заметил, что старая скамейка совсем развалилась. И решил не ждать, пока кто-то ее починит, а действовать самому.

Идею Семена поддержали папа Леонид и дядя Максим. Последний работает с деревом, потому основная задача легла на его плечи. Племянник помогал на всех этапах — шлифовал, красил, устанавливал. Кстати, краски мальчик приобрел за собственные деньги, заработанные от продажи алычи. Выбрал зеленый цвет. Говорит, чем светлей, тем меньше выгорает и красивее.

Леонид поделился, что это уже не первая сделанная ими скамейка, раньше похожую установили во дворе его матери. Вероятно и это повлияло не решение Семена. В планах папы и сына отремонтировать еще одну лавочку, а также перекрасить столик. 

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L N

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