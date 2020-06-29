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В Межлесье и Лунине отключат электроэнергию

L N Send an email 35 секунд тому назад
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что с 29 июня по 1 июля с 09.00 до 16.00 в связи с производством работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д.Межлесье ул.Мелиоративная, Леменская, д.4-28, д.1-25, Новая, Молодежная, Партизанская, д.5-15, 70 лет Октября, Лошинская, д.1-29, д.2-10, Речная, пер.Школьный.

Также 1 июля в аг.Лунин, ул.Крестьянская д.133-214, Лесная, Луговая д.1-34А, пер.Озерный в период времени с 09.00 до 17.00.

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L N

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