Социум

В России разрабатывают новый способ зарядки телефонов

L N Send an email 2 дня тому назад
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Российские специалисты трудятся над созданием способа зарядки смартфона, который не потребует подключения к электросети, об этом рассказали в НИТУ «МИСиС».

 

Новый способ зарядки гаджетов будет в своей работе использовать энергию света, а также солнечные батареи. Ученые дали новинке название InPower, а также подчеркнули, что она будет способна зарядить телефон даже при тусклом свете.

 

Для своей работы специалисты разработали новый тип солнечных батарей, которые можно будет прикрепить на корпус или чехол гаджета. Их коэффициент поглощения света в два раза выше, чем у обычных солнечных панелей, а также уникальности разработке добавляет компактность.

 

Ученые подчеркнули, что для работы с беспроводным интернетом потребуется пять квадратных сантиметров солнечной батареи, а для передачи данных по Bluetooth — 12. Помимо всего прочего, новые солнечные батареи для зарядки телефона можно будет распечатать на принтере, что значительно снизит себестоимость новинки и упростит пользователям доступ к ней.

БЕЛТА

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L N

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