В швейном цехе райпо наладили производство масок

В швейном цехе райпо успешно наладили производство масок, чтобы обеспечить средствами защиты от вирусных инфекций работников потребительской кооперации.

Как рассказала техник-технолог Светлана Илькевич, к активному производству приступили еще в период первой волны распространения COVID-19, производственные программы и планы были откорректированы заранее. Если раньше шили как одноразовые, так и многоразовые маски, то теперь – только многоразовые из качественной бязи. За смену – в среднем 300-400 штук.

Кроме этого, швеи задействованы на изготовлении спецодежды и постельного белья, оказывают услуги по ремонту одежды населения.