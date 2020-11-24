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В швейном цехе райпо наладили производство масок

В швейном цехе райпо успешно наладили производство масок, чтобы обеспечить средствами защиты от вирусных инфекций работников потребительской кооперации.

Как рассказала техник-технолог Светлана Илькевич, к активному производству приступили еще в период первой волны распространения COVID-19, производственные программы и планы были откорректированы заранее. Если раньше шили как одноразовые, так и многоразовые маски, то теперь – только многоразовые из качественной бязи. За смену – в среднем 300-400 штук.

Кроме этого, швеи задействованы на изготовлении спецодежды и постельного белья, оказывают услуги по ремонту одежды населения.

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