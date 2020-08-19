Новости районаСоциум

Видеобар открылся в Лунинце

L N Send an email 1 час тому назад
89

После модернизации в Лунинце открыл двери видеобар, который находится под одной крышей с рестораном «Припять».

Здесь расположились игровая площадка с аэрохокеем, настольным футболом и приставкой PlayStation. Не прошло и 3 месяцев, как задумки материализовались в новый современный объект. Разработка дизайна велась под руководством председателя райпо Максима Сумара. Все работы выполнили своими силами — ремонтной бригадой райпотребтоварищества. 

Игровое оборудование занимает половину помещения. В другой размещен кафетерий.

– За последние годы многие объекты торговли и общественного питания изменились, став более современными, — рассказывает директор филиала «Общественное питание» Валентина Швед. — Пришла очередь и видеобара. Мы целиком отремонтировали помещение, кардинально изменили интерьер зала. Конечно, изменили ассортимент продукции. Стоит отметить, что в кафетерии очень широкий выбор собственного производства: пироженые, сендвичи, бургеры, наггетсы, картофельные шарики, френч-доги, корн-доги, вафли «Гонконгские». Также есть мороженое, чипсы, сухарики, орешки, шоколад и многое другое. Из напитков, кроме кофе, вам предложат чай, соки и различные коктейли. 

Видеобар рассчитан на 40  посадочных мест. Тут принимают заявки на проведение дней рождения и других праздничных семейных мероприятий. И даже с аниматорами. По предварительным заявкам сюда доставляют пиццу. В скором времени появятся столики и на открытом пространстве. 

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of 3 важных вопроса по техосмотру

3 важных вопроса по техосмотру

4 часа тому назад
Photo of Новые мусоровозы появились в Микашевичском ЖКХ

Новые мусоровозы появились в Микашевичском ЖКХ

5 часов тому назад
Photo of Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Сколько стоит собрать ребенка в школу?

1 день тому назад
Photo of Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

1 день тому назад
Photo of Автостоянка появится рядом с магазином «Хит» в Микашевичах

Автостоянка появится рядом с магазином «Хит» в Микашевичах

1 день тому назад
Photo of Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути

Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути

2 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть