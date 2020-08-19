Видеобар открылся в Лунинце

После модернизации в Лунинце открыл двери видеобар, который находится под одной крышей с рестораном «Припять».

Здесь расположились игровая площадка с аэрохокеем, настольным футболом и приставкой PlayStation. Не прошло и 3 месяцев, как задумки материализовались в новый современный объект. Разработка дизайна велась под руководством председателя райпо Максима Сумара. Все работы выполнили своими силами — ремонтной бригадой райпотребтоварищества.

Игровое оборудование занимает половину помещения. В другой размещен кафетерий.

– За последние годы многие объекты торговли и общественного питания изменились, став более современными, — рассказывает директор филиала «Общественное питание» Валентина Швед. — Пришла очередь и видеобара. Мы целиком отремонтировали помещение, кардинально изменили интерьер зала. Конечно, изменили ассортимент продукции. Стоит отметить, что в кафетерии очень широкий выбор собственного производства: пироженые, сендвичи, бургеры, наггетсы, картофельные шарики, френч-доги, корн-доги, вафли «Гонконгские». Также есть мороженое, чипсы, сухарики, орешки, шоколад и многое другое. Из напитков, кроме кофе, вам предложат чай, соки и различные коктейли.

Видеобар рассчитан на 40 посадочных мест. Тут принимают заявки на проведение дней рождения и других праздничных семейных мероприятий. И даже с аниматорами. По предварительным заявкам сюда доставляют пиццу. В скором времени появятся столики и на открытом пространстве.