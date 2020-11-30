Водителей с 1 декабря будут штрафовать за летние шины на колесах

Госавтоинспекция Брестской области напоминает, что зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Важно не только заменить летние шины на зимние, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель, рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов. В сложных погодных условиях самое главное – повышенное внимание и предельная осторожность на дороге.

Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров. В зимний период значительно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, что обусловлено сложными погодными условиями и малой продолжительностью светового дня, поэтому не стоит забывать, что самым действенным способом для пешеходов обезопасить на дороге в темное время суток – это обозначить себя световозвращающими элементами со всех сторон.

Согласно п. 207.1 Правил дорожного движения — при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с техническим допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с техническим допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону начинается от 0,5 базовой величины (13,50 рублей). Более того, весьма желательно, чтобы глубина остаточного рисунка протектора была более 4 мм, в противном случае вы будете подвергнуты штрафным санкциям.