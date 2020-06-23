Воспитанники пришкольного лагеря возложили «Гирлянду Победы» к обелиску погибшим воинам

Шагай, оставив добрый след… Такой идеей были пронизаны все 18 дней пришкольного оздоровительного лагеря «Весёлые ребята» на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

Смена была спланировали так, чтобы удовлетворить интересы всех ребят. Здесь можно было найти занятия на любой вкус: спортивные, патриотические, интеллектуальные, творческие, научные и трудовые.

Один из дней посвятили важной и памятной дате — Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня в летнем лагере прошло под названием «Следы войны». Линейка в этот день началась с минуты молчания. Далее ребята окунулись в историю и узнали, как началась война, посетили виртуальную экскурсию, продемонстрировали свои знания в викторине. Спортивное мероприятие в этот день провели под девизом «Вперёд к победе!». Особой атмосферой было наполнено изготовление «Гирлянды Победы» и возложение ее к обелиску погибшим воинам в сквере. К слову, даже интерьер помещения был оформлен в духе темы дня, ребята могли ознакомиться с демонстрационными материалами о героях и военной технике.