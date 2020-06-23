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Воспитанники пришкольного лагеря возложили «Гирлянду Победы» к обелиску погибшим воинам

L N Send an email 3 часа тому назад
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Шагай, оставив добрый след… Такой идеей были пронизаны все 18 дней пришкольного оздоровительного лагеря «Весёлые ребята» на базе ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».
 
Смена была спланировали так, чтобы удовлетворить интересы всех ребят. Здесь можно было найти занятия на любой вкус: спортивные, патриотические, интеллектуальные, творческие, научные и трудовые. 
 
Один из дней посвятили важной и памятной дате — Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня в летнем лагере прошло под названием «Следы войны». Линейка в этот день началась с минуты молчания. Далее ребята окунулись в историю  и узнали, как началась война, посетили виртуальную экскурсию, продемонстрировали свои знания в викторине. Спортивное мероприятие в этот день провели под девизом «Вперёд к победе!». Особой атмосферой было наполнено  изготовление «Гирлянды Победы» и возложение ее к обелиску погибшим воинам в сквере. К слову, даже интерьер помещения был оформлен в духе темы дня, ребята могли ознакомиться с демонстрационными материалами о героях и военной технике. 
 
Директор оздоровительного лагеря Ольга Капустич.
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L N

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