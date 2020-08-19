Социум

Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4%

L N Send an email 26 минут тому назад
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В Беларуси в январе — июле 2020 года введено в эксплуатацию 1,95 млн кв.м жилья. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 22,4 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 728,2 тыс. кв.м, или 37,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 554,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 609,7 тыс. кв.м жилья, или 31,3% от общего ввода по стране.

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L N

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