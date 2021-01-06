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Выходить на лед сейчас опасно

Еще вчера Лунинетчину омывали дожди, а уже сегодня все белым-бело. Впереди, по прогнозам синоптиков, ждут морозы. Время становления льда – самое опасное. Поэтому еще раз напоминаем землякам об осторожности!

Как рассказала председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, с 15 декабря 2020 года вступило в силу распоряжение райисполкома №225-р «О безопасности на льду». Согласно документу, в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах региона рекомендовано не выходить на лед до достижения его толщины 7 сантиметров.

Уважаемые родители, проследите за играми детей вблизи водоемов. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра!

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